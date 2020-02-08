Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 8 февраля

8 февраля в Петрозаводске пройдет один из главных зимних фестивалей «Гиперборея», с подробной программой праздника можно ознакомиться здесь. По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот день в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -4, -6.

В Карелии 8 февраля также облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -2, -7.

В Калевале днем -3;

В Медвежьегорске днем -5;

В Пудоже днем -5;

В Сегеже днем -5;

В Сортавале днем -1.

В ближайшие дни морозная погода в Карелии вновь сменится аномальным для этого времени года теплом. Если в субботу в Петрозаводске будет еще прохладно, то в воскресенье резко потеплеет.