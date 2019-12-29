29 декабря 2019, 09:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 декабря

Днем в большинстве районов прогнозируется снег

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Петрозаводске облачно с  прояснениями. Днем пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный днем порывистый сильный. Температура воздуха днем -3, -5.

В воскресенье в Карелии также будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный днем порывистый сильный. Температура воздуха днем +1, -4, по восточным районам местами до -8.

МЧС по Карелии также предупредило жителей республики об ухудшении погоды и сильном ветре.  О погоде  31 декабря 2019 года и в новогоднюю ночь в Карелии читайте здесь. Прогноз на январь - здесь.

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