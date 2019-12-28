МЧС предупреждает о резком усилении ветра

В воскресенье, 29 декабря, на южной части Карелии прогнозируется резкое ухудшение погоды, сообщает МЧС Карелии.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (гидрометеорологический бюллетень № 362 от 28.12.2019 г.) днем 29 декабря 2019 г. преимущественно по северным и центральным районам республики местами ожидается усиление ЮЗ ветра порывами до 15-17 м/с», - пишет ведомство.

В этой связи существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Гражданам рекомендуется:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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