Мороз ударит в Карелии: местами ожидается похолодание до -20 градусов
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный ночью умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью опустится до -9, -11, днем -3, -5.
В воскресенье в Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами пойдет небольшой снег. Днем в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер будет дуть юго-западный ночью умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха в ночные часы -8, -13, по южным и восточным районам ожидается местами до -20. Днем прогнозируется +1, -4, по восточным районам местами до -8.
МЧС по Карелии также предупредило жителей республики об ухудшении погоды и сильном ветре.
О погоде 31 декабря 2019 года и в новогоднюю ночь в Карелии читайте здесь. Прогноз на январь - здесь.