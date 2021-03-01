Прогноз погоды в Карелии на 1 марта

Сегодня, 1 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, на востоке местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с моросью. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха +2, -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2+3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото yandex.ru