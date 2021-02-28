Умеренные снегопады пройдут в понедельник в Карелии

Завтра, 1 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, морось. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие, на востоке местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с моросью. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -8°С, днем +2, -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2+3, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото twimg.com