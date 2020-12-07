Прогноз погоды в Карелии и Петрозаводске на сегодня, 7 декабря

7 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица, сообщает карельский Гидрометцентр. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток.

В Карелии также облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северным районам, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +1, -4 в течение суток.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +2;

В Кондопоге днем -1;

В Медвежьегорске днем -1;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем -2;

В Сегеже днем 0;

В Сортавале днем +1;

В Суоярви днем -1.