Синоптики рассказали о погоде в Карелии в начале недели

О погоде в республике и Петрозаводске в начале рабочей недели сообщает карельский Гидрометцентр.

В понедельник, 7 декабря, в карельской столице облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3 в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.

Начало недели в Карелии также будет облачным с прояснениями. Местами, преимущественно по северным районам, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +1, -4 в течение суток.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью -5, днем +2;

В Кондопоге ночью -5, днем -1;

В Медвежьегорске ночью -5, днем -1;

В Олонце ночью -5, днем -1;

В Пудоже ночью -5, днем -2;

В Сегеже ночью -5, днем 0;

В Сортавале ночью -2, днем +1;

В Суоярви ночью -5, днем -1.