Прогноз погоды на 6 января: облачно, снежно, тепло

В Карелии 6 января будет облачно. По данным ЦГМС, ожидается снег, местами сильный. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -20°C, на юге -1, -6°C в течение суток.

В Петрозаводске в четверг будет также облачно и снежно. Ветер ночью юго-восточный, днем западный умеренный. Температура воздуха -5, -7°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

Как сообщает gismeteo.ru, в Костомукше 6 января будет пасмурно небольшой снег. Температура -12, -15. В Медвежьегорске — пасмурно, сильный снег, температура воздуха -4, -8. В Олонце ожидается переменная облачность, температура от -0 до нуля градусов. // Фото: Pixabay