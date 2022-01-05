Закон о пожизненном сроке для педофилов могут принять в январе

Государственная дума России уже в январе может принять закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Таким образом политик отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костроме. Один из подозреваемых по этому делу оказался педофилом.

“Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе, — написал Володин. — Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество.

Кроме того, Володин полагает, что осужденные по таким статьям должны отбывать наказание в самых тяжелых условиях: “на северных территориях, рудниках”. Данный вопрос нужно прорабатывать совместно с ФСИН.

Отметим, что законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов принят в первом чтении. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто впервые совершил насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Напомним, 4 января в Костроме двое мужчин похитили пятилетнюю девочку, гулявшую на улице. Они признались в убийстве ребенка. Как уже установило следствие, перед смертью девочка стала жертвой надругательств. Один из двух подозреваемых ранее отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. // Фото: Pixabay