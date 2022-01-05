Двое жителей Карелии могут сесть на семь лет за попытку выбить долг

35-летняя жительница Кемского района Карелии обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Женщина сообщила, что поздней ночью неизвестные ворвались в дом и вымогали у неё денежные средства в размере 26 тысяч рублей. Она пояснила, что сама смогла убежать, а её сожитель был избит, после чего написал долговую расписку.

Как сообщает МВД Карелии, у нападения имелась предыстория. Заявительница некоторое время назад заняла у знакомой деньги, но вернуть отказалась. Узнав об этом, 47-летняя мать и 35-летний жених заимодательницы решили помочь. Они намеревались прийти к должнице домой и потребовать от неё расписку о возврате денег.

По версии полиции, получив отказ, мать кемлянки, одолжившей деньги, приказала напарнику избивать сожителя заёмщицы до тех пор, пока тот не составит документ.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия, совершенного группой лиц. Злоумышленники дали признательные показания. Им грозит до семи лет лишения свободы. // Фото: Pixabay