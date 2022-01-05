​Журналисты узнали детали дела против директора мусорного регоператора

Директор регионального оператора по обращению с отходами Иван Новиков планировал с помощью взятки заполучить базу данных Единого информационно-расчетного центра. Об этом пишет “Столица на Онего” со ссылкой на свои источники.

ЕИРЦ начисляет плату за различные жилищно-коммунальные услуги: взносы на проведение капитального ремонта, плата за наем жилья; выпуск и организация доставки единых платежных счетов; сбор платежей, учет и распределение поступающих денежных средств. По информации издания, директор “Карельского экологического оператора” Иван Новиков хотел предоставлять эти услуги силами своего предприятия, заметно увеличив его прибыль. Однако для этого нужна база данных потребителей.

— Поскольку самостоятельное создание такой базы данных – долгое и дорогое занятие, со сбором необходимых данных в ЕГРЮЛ, Росреестре, других организациях, Иван Новиков, как показали последующие события, решил по дешевке — всего за 200 тысяч рублей — купить базу в Едином информационно-расчетном центре, — пишет “Столица”.

По данным следствия, Новиков договорился о сделке с одним из сотрудников ЕИРЦ; тот сейчас находится в статусе свидетеля. Для передачи части взятки обвиняемый использовал посредника — своего подчиненного. Этот человек также стал фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.

Сам Иван Новиков 29 декабря был арестован. От дачи показаний он отказывается. Кроме того, Новиков отказался назвать пароли от мобильного телефона и ноутбука.