 111 больных коронавирусом выявили в Карелии за сутки

В Карелии за сутки зафиксировали 111 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. В стационарах сейчас находится почти 600 человек, из этого числа 63 пациента - в тяжелом состоянии, почти все они не привиты. Еще шестеро – в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи отделений ИТАР.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 4 смерти от коронавируса. Общее количество умерших в результате эпидемии составило, по официальным данным, 1214 человек.

Напомним, 2 января в республике зафиксировали первый случай заражения штаммом “Омикрон”. Его выявили у женщины, которая приехала из Франции.