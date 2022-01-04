МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Карелии

МЧС предупреждает жителей и гостей Карелии о сильных снегопадах, надвигающихся на республику.

По данным ведомства, 5 января по южным и центральным районам Карелии ожидается сильный снег, местами метель. Сильные снегопады продолжатся по всей республике и 6 января.

В министерстве советуют не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к повисшим проводам, ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице и передвижение по подвесным мостам. Не стоит оставлять транспорт вблизи от слабо закрепленных конструкций. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures