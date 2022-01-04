Заключенных карельских колоний в Новый год кормили изысканными блюдами

Карельское управление ФСИН рассказало, как кормили осужденных колоний в Новый год. Традиционно для заключенных готовят разнообразное праздничное меню, отметили в ведомстве.

В некоторых учреждениях к обеду на стол подавали люля-кебаб, в других - гречневую кашу с котлетой по-киевски, в третьих - блюда карельской кухни. На завтрак предлагали яичницу-глазунью, творожную запеканку, сырники, каши на молоке, сладкую выпечку и свежий хлеб, испеченный в пекарнях при колониях.

Так, в ИК-1 в Надвоицах повара готовили, в том числе, традиционные блюда карельской кухни. Новогодний обед состоял из горохового супа с мясом куры, винегрета, на второе подавали картофель отварной с мясом по-костомукшски, а на ужин осужденных угощали маймароккой по-карельски с белым соусом. В рождественское меню повара уже включили шницель по-карельски и мясо по-петровски.

В ЛИУ-4 в поселке Верхнем 31 декабря в качестве основного блюда на ужин подавали калалаатикко - сытную финскую запеканку из картофеля с морской рыбой.

В Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске в обед кормили блюдами традиционной русской кухни: рассольник по-ленинградски, печень по-строгановски с картофельным пюре, салат из квашеной капусты.

В следственном изоляторе №2 в Сегеже 1 января в обед подавали гороховый суп, котлету по-киевски с гречей, салат из маринованных огурцов, а на ужин в меню была рыба по-карельски с картофельным пюре, кроме того в один из праздничных дней в меню включен люля-кебаб с картофельным пюре, соусом и салатом из маринованных огурцов с луком.

Как отметили в УФСИН, повара постарались приготовить вкусные и разнообразные блюда, чтобы создать у осужденных домашнюю атмосферу праздника. Фото источника