В Карелии за сутки выявили 74 новых случая Covid-19

За минувшие сутки в Карелии выявлены 74 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших один ребенок. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 29 человек находятся в состоянии средней тяжести, 4 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от Covid-19. Таким образом, общее количество жертв пандемии в республике выросло до 1210 человек. Фото pixabay.com/geralt