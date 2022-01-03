03 января 2022, 16:59
Общество

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Во вторник инспекторы ГИБДД будут выявлять нетрезвых автомобилистов

Инспекторы ГИБДД 4 января проведут массовые проверки на дорогах Петрозаводска. В городе пройдет рейд «Контроль трезвости», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке на дороге.

О фактах управления транспортными средствами пьяными водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника

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Петрозаводск
ГИБДД
пьяный водитель
«Контроль трезвости»
рейд
новости петрозаводска