Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

Инспекторы ГИБДД 4 января проведут массовые проверки на дорогах Петрозаводска. В городе пройдет рейд «Контроль трезвости», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке на дороге.

О фактах управления транспортными средствами пьяными водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника