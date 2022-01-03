В мэрии рассказали, как продвигается уборка Петрозаводска

В Петрозаводске продолжается уборка улиц после снегопадов. Сотрудники компании «ТехРент» круглосуточно трудятся на городских магистралях и тротуарах, рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Ночью подрядчик вывозил снег с Гоголевского моста. Сегодня эти работы запланированы на Лобановском мосту на улице Маршала Мерецкова, а также на дороге, соединяющей Кукковку и Древлянку. Автогрейдеры сегодня задействованы на Ключевском и Вытегорском шоссе, на улице Лыжной и на Древлянке. Накануне работы проводили в центре карельской столицы.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку Петрозаводска можно в ЕДДС по телефону 051. Фото источника