В первые сутки года в Карелии родились 15 детей

В первые сутки 2022 года в Карелии появились на свет 15 детей - 9 мальчиков и 6 девочек. Об этом сообщили в Минздраве РК.

Дети родились в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. Все младенцы и мамы чувствуют себя хорошо.

По данным министерства, в 2021 году в Карелии специалисты приняли 5112 родов. В республиканском перинатальном центре на свет появились 4249 детей - среди них одна тройня.

199 детей были рождены в 2021 году благодаря ЭКО. Фото pixabay.com/RitaE