03 января 2022, 10:06
В первые сутки года в Карелии родились 15 детей
В Минздраве огласили статистику по рождаемости за 2021 год
В первые сутки 2022 года в Карелии появились на свет 15 детей - 9 мальчиков и 6 девочек. Об этом сообщили в Минздраве РК.
Дети родились в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже. Все младенцы и мамы чувствуют себя хорошо.
По данным министерства, в 2021 году в Карелии специалисты приняли 5112 родов. В республиканском перинатальном центре на свет появились 4249 детей - среди них одна тройня.
199 детей были рождены в 2021 году благодаря ЭКО. Фото pixabay.com/RitaE