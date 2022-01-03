За сутки в Карелии коронавирус выявлен у 27 человек

За минувшие сутки в Карелии выявлены 27 новых случаев заражения коронавирусом. Детей среди заболевших нет. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 10 человек находятся в состоянии средней тяжести, один человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от Covid-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1207.

Напомним, накануне в Карелии был подтвержден первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Вирус выявлен у женщины, которая вернулась из Франции. Фото pixabay.com/geralt