Первый случай омикрон-штамма коронавируса выявлен в Карелии

В Карелии подтвержден первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Вирус выявлен у женщины, которая вернулась из Франции. Положительный тест был передан в Карелию 2 января из Санкт-Петербурга. Состояние пациентки удовлетворительное, жалоб нет.

Охлопков напомнил, что омикрон-штамм в несколько раз заразнее других штаммов и очень быстро распространяется. Министр предупредил - если жители республики не будут вакцинироваться, взрывного роста числа инфицированных будет не избежать. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch