Утраты года: вспомним тех, кто навсегда остался в 2021-м

Текст Ольга Малышева

Уходят люди. Каждый день, месяц, год… Вот и в 2021-м мы потеряли близких и друзей, родных и дорогих людей. Назовем только небольшую часть имен из этого скорбного списка.

В 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Олонца Степан Васильевич Григорьев. Воевал на Севере, после Победы продолжал службу, потом работал в колхозе, в леспромхозе. Вместе с супругой прожили 64 года, вырастили 7 детей.

Не стало в Олонецком районе и ветерана Великой Отечественной войны Надежды Владимировны Сагайдачной. В 17 лет она добровольцем отправилась в прифронтовую зону в Беломорск...

На 103-м году жизни ушел от нас ветеран войны из Медвежьегорска Михаил Федорович Завалишин. На фронте — с первых дней и до конца войны, боевой путь завершил в Киркенесе. А вся его мирная жизнь связана со строительством и обслуживанием дорог. Он всегда был на передовой.

Недосчитались ряды еще одного фронтовика, Ивана Васильевича Минина. Он воевал под Сталинградом, принимал участие в сражении под Прохоровкой на Курской дуге, закончил войну в Венгрии, а в мирные годы строил гидростанции в Кемском районе. Принципиальный был человек, не случайно почти 25 лет был председателем комитета народного контроля «Ондагэсстроя».

На 101-м году ушла из жизни Мария Андреевна Миронова, ветеран войны из поселка Важины. Она служила в войсках зенитной артиллерии, воевала на Карельском, Западном, Северном и Центральном фронтах, обороняла Октябрьскую железную дорогу, стратегически важные объекты... Не про нее ли фильм «А зори здесь тихие...»?

Свой фронт, только в мирное время, был у Павла Пещенко, почетного гражданина Петрозаводска. В конце 1980-х он был председателем исполкома Петрозаводского горсовета. Его не стало 5 февраля.

Через неделю, 12 февраля, скончался Владимир Бордановский, почетный гражданин Петрозаводска, председатель правления организации бывших малолетних узников концлагерей. В восьмидесятые годы он возглавлял Управление капитального строительства горисполкома. При его участии построены лучшие по тем временам на Северо-Западе очистные водопроводные и канализационные сооружения.

Тяжелый год не пощадил коллег-журналистов.

Очень рано ушла Марина Кивирьян. Она работала в «Петропрессе», была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец» в Карелии», редактором «Городских страниц», трудилась в интернет-газете «Столица на Онего», сотрудничала со многими изданиями в республике. А еще писала проникновенные стихи...

Не стало Алексея Осипова. Он был главным редактором самых больших газет республики, возглавлял «Карелию», «Комсомолец», «Ленинскую правду», а затем с коллегами дал ей второе рождение под названием «Северный курьер». Алексей Иванович оставил яркий след в жизни республики.

Большой потерей для коллег стал уход Валентины Чаженгиной. Человек аналитического склада ума, обширных познаний, независимая в суждениях, честная и обладающая острым пером, она вызывала глубокое уважение у всех, кто знал ее. Она трудилась во многих газетах, а последние 11 лет — в интернет-издании «Лицей», где работала за идею, как и все коллеги, бесплатно.

10 мая ушел из жизни Владимир Судаков, поэт, прозаик, журналист. Он сотрудничал и с «ТВР-Панорамой». Не стало ветерана карельского радио Фаины Зарецкой. Она не могла пройти мимо несправедливости, после выхода ее программ нередко власти решали даже самые сложные вопросы.

Ушел Николай Сабуров. Долгие годы был главным редактором газеты «Лесная Карелия», работал собственным корреспондентом федеральной «Лесной газеты», недаром коллеги его называли «главным лесным журналистом» республики.

Мы попрощались с Галиной Трифановой. Она работала в районной печати 36 лет. Ее имя хорошо известно читателям Пудожского, Беломорского, Медвежьегорского районов.

Не стало Галины Сохновой. Главными героями ее публикаций были простые люди, о которых она рассказывала читателям всегда с любовью и уважением.

Любовь к людям — это то, что отличало настоятеля Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря архимандрита Илариона. Он скончался 14 ноября на 76-м году жизни.

В 2021 году навсегда остались люди, вписавшие свои строки в историю Карелии.

Не стало почетного председателя Карельского регионального отделения Российского Союза ветеранов, генерал-майора Валентина Громова.

Ушел из жизни бывший председатель ЦИК Карелии Александр Истомин, его помнят как профессионального и ответственного руководителя. Не стало бывшего мэра Сортавалы Валерия Варьи. Он возглавлял город с 1990 по 2002 год.

Невосполнимые утраты понесла наука Карелии.

Не стало Лидии Владимировны Савельевой, ученого-лингвиста, потомка Александра Сергеевича Пушкина. Она проработала в Карельском педагогическом институте почти 50 лет, впервые дешифровала славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, писала об экологии языка, введя это понятие в науку.

7 июля умер Валерий Брязгин, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и Карелии. Многие годы он был ректором Карельского государственного педагогического университета. Ушел из жизни потомственный лесовед, профессор кафедры ботаники и физиологии растений, доктор биологических наук, академик Российской академии естествознания Иван Кищенко. Он автор учебных пособий и монографий и, по признанию студентов, любимый преподаватель.

Не стало еще одного любимого преподавателя ПетрГУ, историка Александра Кожанова. Строгий и по-хорошему педантичный в отношении к студентам, он был внимателен к их потребностям и запросам.

Большой потерей стал уход Николая Тищенко, доцента кафедры русского языка ПетрГУ, непревзойденного оратора, лектора. По признанию студентов, он был настоящим гуру, считая, что ученики не только могут, но и должны идти дальше своих учителей, опираясь на опыт своих преподавателей, в этом он видел смысл научного наставничества.

Ушла любимая поколениями студентов-филологов Лариса Николаевна Колесова, остались ее монографии и статьи о детской литературе, детской журналистике и невосполнимое чувство утраты.

.

Карелия потеряла литературоведа Юрия Дюжева. Под его руководством вышла «История литературы Карелии» в трех томах. Не стало ученого-философа и психолога Станислава Николаевича Тидора, разностороннего человека, в котором сочетались глубокий ученый и прекрасный популяризатор.

Тяжелые потери и в культуре Карелии.

Не стало художника Александра Трифонова. Интеллектуал, эстет, изысканный, своеобразный, странный и не похожий на других... Его работы можно рассматривать без конца и всегда находить новые смыслы, поражаться мастерству и художественному чутью мастера.

В 2021 году навсегда остался народный художник Карелии Владимир Иваненко. Его картины входят в собрания Русского музея, Музея изобразительных искусств республики, находятся в частных коллекциях.

Ушел от нас график, живописец, педагог, сценограф Аркадий Морозов. Его работы находятся в собраниях многих музеев и галерей не только в России, но и за рубежом.

19 января умер костомукшский художник Виталий Добрынин. Уроженец Калевалы, он чувствовал силу карельской земли.

10

В июле умер еще один костомукшский художник — Сергей Квасников. Более тридцати лет работал в художественной школе города.

Поредели и писательские ряды. Не стало народного писателя Карелии Марата Тарасова, представителя поколения писателей-«шестидесятников».

У театра — свои потери.

8

Скончался старейший актер Театра кукол, заслуженный артист РК Геннадий Сазонов. Уровень его профессионализма был настолько высок, что в конце семидесятых годов он в течение нескольких сезонов работал актером Большого театра кукол, затем вернулся в Петрозаводск, где сыграл много замечательных ролей.

Под конец года из Финляндии пришло печальное известие: после продолжительной болезни умер известный карельский актер, режиссер и музыкант Паули Ринне. Остались фильмы, в которых он снимался, Национальный театр, в историю которого вошли страницы, написанные им.





Ушел из жизни Вячеслав Сеидов, много лет проработавший в республиканских учреждениях культуры. Он руководил республиканским Домом творчества, возглавлял Карельскую филармонию, затем ансамбль «Кантеле». Он сумел сохранить традиции и внедрить новое, что двигало коллективы дальше.

Галина Константиновна Тимкина не руководила творческими коллективами, она жила в деревне Каскесручей, но, прекрасно зная родной вепсский язык, традиции и культуру своих предков, пропагандировала их, участовала в радиопередачах, снималась в кино.





Музыка стала тише, когда ушел Владимир Савицкий, прекрасный аккомпаниатор многих хоровых коллективов, концертмейстер и солист оркестра баянистов и аккордеонистов Медвежьегорского ДК...

Не стало Нины Владимировны Кайске, замечательного педагога-музыканта, подготовившего плеяду молодых пианистов.

И карельский спорт понес утраты.

Умер известный футбольный тренер Петрозаводска Владимир Маньшев. Он не раз приводил свои команды к победе.

Не стало Людмилы Кенаревой, преподавателя ПетрГУ, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, победителя лыжных чемпионатов мира среди ветеранов.





Не стало Юрия Шлыкова, одного из основоположников системы физкультурно-педагогического образования в Карелии, ветерана карельского спорта и педагогического труда.

Врачи, к сожалению, тоже уходят.

Большой потерей для республики стала смерть Игоря Николаевича Григовича. Медицине он посвятил всю свою жизнь, был одним из создателей специализированной детской хирургической службы, разработал уникальные методики лечения, а это тысячи спасенных жизней!

Вся трудовая деятельность Алевтины Лукиной — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Она была врачом-онкологом Республиканского онкологического диспансера.

Настоящим врачом, преданным своей профессии, была и Галина Заборовская, врач-инфекционист. Многие годы она работала в Кондопожской центральной районной больнице, в Петрозаводской городской поликлинике № 4.





Заслуженный врач Карелии Ирина Семенова посвятила жизнь здравоохранению. Она участвовала в организации первичного сосудистого центра в Сортавале, как депутат ЗС РК большое внимание уделяла вопросам здравоохранения.





Во время эпидемии до последнего дня принимал пациентов в петрозаводской поликлинике № 3 и спасал жизни врач-кардиолог Евгений Лукин, профессионал, уникальный специалист.

Оборвалась жизнь Олега Лексунова, он более 30 лет проработал в медицине. Под его руководством Офтальмологический центр Карелии стал одной из ведущих медицинских организаций республики. Ушел из жизни известный в Карелии врач Реваз Чехерия, он был еще и одним из участников создания общества грузинской культуры Карелии.





Общественные интересы стали основными в последние годы жизни Владимира Дмецова. До последнего дня он боролся с незаконной постройкой магазина «Невский Пассаж» у жилого дома на проспекте А. Невского в Петрозаводске. Вместе с соседями он проводил многочисленные акции. Известен тем, что в знак протеста вернул в правительство Карелии юбилейную медаль, выданную ему к 70-летию Победы. Такая у него была жизненная позиция.

Они ушли, но мы будем помнить этих людей.