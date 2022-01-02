Россияне, уволенные по сокращению, могут досрочно выйти на пенсию

С 1 января 2022 года досрочно выйти на пенсию смогут россияне, которых уволили из-за сокращений.

Граждане смогут выйти на пенсию на два года раньше, если соблюдено несколько условий. Среди них — ликвидация компании, в которой работал россиянин, и достаточный страховой стаж. С января 2022 года вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение о представлении на досрочную пенсию безработному может принять только служба занятости населения. Если такое предложение поступит гражданину, он должен будет обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР). Досрочную пенсию назначат до наступления пенсионного возраста или трудоустройства. К досрочной пенсии также может быть прибавлена пенсия за выслугу лет. // Фото: geralt / Pixabay