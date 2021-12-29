Суд арестовал гендиректора карельского регоператора по обращению с ТКО

Судья Петрозаводского суда Олег Грабчук заключил под стражу руководителя карельского регоператора по обращению с ТКО Ивана Новикова. Об аресте Новикова ходатайствал Следственный комитет.

Гендиректора регионального оператора находится в статусе обвиняемого. Ему инкриминиют дачу взятки в размере 200 тысяч, а также незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Иван Новиков выступил против фотосъёмки в зале суда.

Присутствуют журналисты оппозиционных СМИ. Вся информация, которая публикуется в СМИ, она негативная, - объяснил он свою позицию. В итоге суд запретил вести фотосъёмку.

Как сообщил следователь Александр Брюханов, Ивана Новикова задержали 27 декабря и в тот же день допросили, однако гендиректор регоператора воздержался от дачи показаний. На следующий день его допросили уже в качестве обвиняемого, но он также отказался давать показания и выразить свою позицию относительно обвинения. Кроме того, Новиков отказался назвать пароли от мобильного телефона и ноутбука.

По информации следствия, Новиков для передачи взятки использовал посредника. Факт передачи денег от посредника получателю зафиксирован. Получатель находится в статусе свидетеля, это сотрудник "Единого расчётного центра".

Александр Брюханов обосновал необходимость ареста тем, что Новиков обвиняеется в особо тяжком преступлении. По мнению следовател, он может скрыться. Он часто ездит за границу, у него есть загранпаспорт, причём неизвестно, где он находится. Обвинение полагает, что руководитель организации может уничтожить доказательства по делу, некоторые свидетели являются его подчиненными. Также Брюханов сообщил, что сейчас Новикова проверяют на причастность к другим преступлениям.

Адвокат Новикова Андрей Закатов полагал, что арест нецелесообразен. Он указал, что Новикову есть где жить, его можно поместить под домашний арест, а также сообщил о наличии хронических заболеваний. Также суду предъявили грамоты и благодарности от Корпорации развития Карелии и Заксобрания, положительную характеристику от руководителя фирмы МЦЕ Инвест Владимира Кванина.

Тем не менее суд постановил заключить Ивана Новикова на два месяца. Это постановление может быть обжаловано. // Фото: rotko10.ru