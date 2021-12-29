Петрозаводчанин два дня ходил в магазин и похищал колбасу с сыром

В одном из продовольственных магазинов Петрозаводска обнаружили, что посетитель ходит к ним два дня и ворует продукты. Сотрудники торговой точки обратились в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный мужчина похищал колбасу и сыр в одном и том же магазине. Он причинил заведению ущерб на сумму 6 600 рублей.

Злоумышленника вычислили, ранее он уже был судим. В полиции 38-летний горожанин во всем признался. Он рассказал, что еду украл для собственных нужд. // Фото: tildacdn.com