На улице в Подмосковье замерз 11-летний мальчик

На улице в Дубне вечером 28 декабря нашли тело 11-летнего ребенка. Мальчик погиб от обморожения, сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковную прокуратуру.

Труп обнаружили на улице Программистов ближе к концу дня во вторник. Утром накануне ребенок ушел в школу, но домой не возвратился, родители забили тревогу. Его нашли погибшим вечером следующего дня.

Известно, что ребенок сел на автобус, но есть информация, что перепутал школьный с обычным. Мальчик вышел и пошел на учебу пешком, он мог заблудиться. Прокуратура ведет проверку по факту трагедии. // Фото: jarmoluk/Pixabay.com