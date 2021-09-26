Прогноз погоды на 27 сентября: дожди уходят

В Карелии улучшается погода. По информации регионального ЦГМС, 27 сентября в республике будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +1, +6°С, местами до -2°С, днем +10, +15°С.

В Петрозаводске в понедельник также облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет расти.

По информации gismeteo.ru, в Костомукше 27 сентября ожидается переменная облачность, температура воздуха +3, +12. В Медвежьегорске переменная облачность, температура +6, +12. В Олонце в понедельник переменная облачность, +5, +13. // Фото: Pepper Mint с сайта Pixabay