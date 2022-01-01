Прогноз погоды на 2 января: облачно, местами снег

В республике 2 января сохраняется холодная зимняя погода. По информации МЧС Карелии, в воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -10…-15ºС, местами -18…-23ºС.

В Петрозаводске, по данным “Гисметео”, ожидается переменная облачность, температура воздуха от -8 до -14.

В Костомукше 2 января переменная облачность, температура -9… -17. В Медвежьегорске переменная облачность, небольшой снег, температура от -6 до -12. В Олонце переменная облачность, мороз -10… -18. // Фото: Pixabay