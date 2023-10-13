Проехавший под кирпич водитель стал сдавать задом и устроил аварию

Днем 12 октября водитель иномарки грубо нарушил ПДД. Он проехал под знак «кирпич» в центре карельской столицы. Видео с камеры «Ситилинк» опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Авария случилась в 16:02 в четверг, это следует из записи камеры видеонаблюдения. Иномарка выехала на набережный проспект под запрещающий знак. Затем водитель начал разворачиваться, сдал назад и врезался в остановившуюся сзади легковушку. Комментаторов возмутило такое поведение автомобилиста. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте