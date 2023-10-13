Любительницу пьяной езды отправили в колонию и конфисковали автомобиль

Женщину в Костомукше отправили в колонию-поселение на один год и 10 месяцев за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Раньше ее уже неоднократно судили за подобные преступления, но 41-летняя автоледи должных выводов не сделала, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, даму уже осудили за пьяную езду в июне 2021 года и ноябре 2022-го. Но в июне 2023 года лишенная водительских прав женщина снова попалась пьяной за рулем.

Она полностью признала свою вину в суде. Приговор был суровым - год и 10 месяцев в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 6 лет.

Суд также принял решение конфисковать автомобиль осужденной и передать его в собственность государства. // фото: fabrikasimf/ freepik.com