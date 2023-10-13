Двое людей не могли уплыть с острова в Карелии из-за сломанной лодки

Два человека вышли на озеро Верхнее Куйто в шторм и не смогли вернуться домой. Сломалась лодка из ПВХ, люди укрылись на острове, сообщили в группе второго пожарно-спасательного отряда ВКонтакте.

Информация о ЧП поступила спасателям Костомукши утром 13 октября. Двое людей к тому моменту находились на острове уже третьи сутки.

Сотрудники ГИМС Костомукши использовали оборудованное для опасных погодных условий плавсредство и привлекли работников местного форелевого хозяйства.

Просивших о помощи людей искали два часа, нашли и эвакуировали на сушу. // фото: Josh Hild/ pexels.com