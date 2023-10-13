13 октября 2023, 14:29
Пропавшего в Петрозаводске мужчину нашли
Полиция объявила об окончании розыска 44-летнего жителя карельской столицы
Пропавший в Петрозаводске мужчина 1979 года рождения найден. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Напомним, житель карельской столицы 7 октября ушел из дома и исчез. Последний раз его видели на улице Мерецкова.
По информации правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении человека нет. Где находился мужчина в течение недели, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»