Пропавшего в Петрозаводске мужчину нашли

Пропавший в Петрозаводске мужчина 1979 года рождения найден. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, житель карельской столицы 7 октября ушел из дома и исчез. Последний раз его видели на улице Мерецкова.

По информации правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении человека нет. Где находился мужчина в течение недели, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»