Мужчина избил молотком-гвоздодером костомукшанку, но в тюрьму не сел

Нетрезвый мужчина в ходе ссоры с костомукшанкой избил ее молотком-гвоздодером. Потерпевшая осталась жива, но получила сотрясение мозга, раны и ушибы головы и рану руки.

Во время следствия мужчина утверждал, что убивать оппонентку в его планы не входило. На столь жестокий поступок его толкнула внезапно возникшая личная неприязнь, обусловленная произошедшей между ними ссорой, следует из материалов суда.

Изначально органы предварительного следствия квалифицировали злодеяние как покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от преступника обстоятельствам. Однако гособвинитель изменил квалификацию на более мягкую – умышленное причинение легкого вреда, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд с этим согласился. А также пришел к выводу, что орудие - молоток-гвоздодер – не обладает высокими поражающими свойствами при условии нанесения ударов с незначительной силой.

Раны на теле женщины оказались поверхностными, да и мужчина остановился, а не продолжил наносить увечья. Все это указывает, что мужчина не покушался на жизнь. В итоге суд признал его виновным по более мягкой статье и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. // фото unsplash.com/ Tingey Injury Law Firm