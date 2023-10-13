44-летний Илья Воронин ушел из дома на Мерецкова и пропал

44-летний мужчина пропал в Петрозаводске. Последний раз его видели 7 октября выходящим из дома на улице Мерецкова в Петрозаводске. С тех пор о нем нет вестей.

Сегодня городская полиция объявила Илью Воронина в розыск. Его рост 170 см, телосложение худощавое, темные волосы, не брит. Из одежды на пропавшем - темно-синяя ветровка, бело-серый джемпер на молнии, темно-серые джинсы, бело-салатовые кроссовки.

Полиция просит петрозаводчан поделиться информацией о местонахождении Воронина по телефонам: 8 911 661-46-77, 8 999 528-39-50.