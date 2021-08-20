Продукты для малообеспеченных семей в Петрозаводске заканчиваются

Сотрудники социального центра «Попечение» в очередной раз обратились за помощью к благотворителям. На странице организации в соцсети они написали, что снова необходимы продуктовые наборы для малообеспеченных жителей Петрозаводска.

По словам активистов, ранее неравнодушные горожане уже принесли немало продуктов, но они заканчиваются, а число нуждающихся в помощи растет.

«Друзья. Мы почти дотянули до осени с тем запасом, который получили от вас с момента последнего обращения. Лето заканчивается, объем обращений за продуктовыми наборами традиционно увеличивается. Просим о помощи в пополнении продуктового склада», - сказано в сообщении.

Принести просят различные крупы, макароны, каши, растительное масло, молоко длительного хранения, разного рода консервы, сухое и сгущенное молоко, сахар, какао, чай, сладости, печенье, сок.

«Помогайте, пожалуйста, друзья», - написали сотрудники центра.

Они уточнили, что принести продукты можно в деревянный домик напротив храма Великомученицы Екатерины на улице Вольной, 1. Помощь принимают каждый день с 10:00 и до 13:00. // Фото: «Попечение»/ ВКонтакте