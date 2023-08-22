Продавщица присвоила себе найденный кошелек в карельском городе

В полицию Лахденпохьи обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что потеряла кошелек и не смогла его найти, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанка обронила кошелек в магазине. Другой посетитель нашел его и передал продавцу в надежде, что та передаст кошелек хозяйке. Однако в конце смены 46-летняя сотрудница торговой точки решила оставить чужую вещь себе. В кошельке было несколько тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Продавщица во всем призналась и возместила ущерб. // Фото «Петрозаводск говорит»