Пожар вспыхнул в доме в самом центре Петрозаводска

Днем в понедельник, 21 августа, в Петрозаводске произошел пожар в доме №37 по улице Анохина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 12:45. На место выехали четыре единицы техники и 11 специалистов. Справиться с огнем удалось быстро - в 13:07 возгорание было ликвидировано.

Жителям Карелии напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz