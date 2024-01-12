Продавщица из Петрозаводска стала жертвой аферистов

В полицию Петрозаводска обратилась 35-летняя продавщица цветочного магазина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она работала в ночную смену. После полуночи ей позвонила женщина, которая представилась бухгалтером этой торговой точки. Продавщице указали на необходимость оплатить канцелярские принадлежности для магазина деньгами из кассы. Она зачислила 10 тысяч рублей на свой счет и отправила на указанный адрес. На следующий день горожанка рассказала эту историю коллеге, которая посоветовала обратиться в полицию.

Стражи порядка просят жителей республики быть внимательными и не переводить деньги незнакомым людям. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann