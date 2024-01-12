Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже из ТЦ

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на видео. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в краже из пункта оптики, расположенного в одном из торговых центров города. Вместе с ним была женщина.

Всех, кто узнал этих людей, просят звонить по номерам телефонов: 8-921-465-00-07, 8-981-401-61-62 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД