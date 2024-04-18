18 апреля 2024, 11:36
Продавец магазина гнался за девочкой в Петрозаводске
Сотрудники уголовного розыска карельской столицы раскрыли грабеж
В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников сетевого магазина. Одна из посетительниц украла флакон духов, ущерб составил 4500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что покупатель схватила духи и побежала прочь. Продавец догнал девушку. Однако та все равно отказалась оплачивать товар.
Личность злоумышленницы была установлена - она оказалась несовершеннолетней. Украденные духи она продала на улице.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. // Фото: unsplash.com / Danny G