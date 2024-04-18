Часть жителей Петрозаводска осталась без воды из-за аварии

Сегодня утром часть зданий в Петрозаводске осталась без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, водоснабжение пропало в зданиях на улицах Мурманской, Зайцева, Краснофлотской и Бесовецкой. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Воду обещают вернуть в дома горожан к 13 часам. // Фото «Петрозаводск говорит»