18 апреля 2024, 11:02
Происшествия

Часть жителей Петрозаводска осталась без воды из-за аварии

Коммунальные службы устраняют аварию на сетях в карельской столице

Сегодня утром часть зданий в Петрозаводске осталась без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, водоснабжение пропало в зданиях на улицах Мурманской, Зайцева, Краснофлотской и Бесовецкой. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Воду обещают вернуть в дома горожан к 13 часам. // Фото «Петрозаводск говорит»

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