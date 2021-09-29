Продавцы в Сегеже узнали вора и вызвали охрану

В Сегеже утром во вторник задержали мужчину, который ранее похитил товар из магазина. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что вора узнали продавцы.

Гражданин зашел в тот же магазин 28 сентября. Поскольку он уже совершил здесь кражу, сотрудники запомнили злоумышленника и вызвали на место группу задержания.

В тот же день в Олонце в сетевом магазине задержали женщину. Она пыталась пронести мимо кассы неоплаченный товар. Посетительницу торговой точки передали полицейским. // Фото: publicdomainpictures.net