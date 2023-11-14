Проблемы с водой возникли в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске у ряда жителей возникли проблемы с водой. Об этом сообщает ЕДДС.

Так, в 14:25 произошло отключение холодного водоснабжения в домах на улице Щербакова и в переулке Федора Глинки. Там произошло повреждение на сетях.

Также проблемы с водой в домах на улице Мурманской. В 17:30 будет осуществлен подвоз воды к дому №6.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан на данный момент неизвестно. // Фото «Петрозаводск говорит»