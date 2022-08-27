27 августа 2022, 12:17
Проблемы с телевидением ожидаются в Карелии на следующей неделе
В РТПЦ опубликовали график перебоев в вещании
На неделе с 29 августа по 4 сентября в ряде населенных пунктов Карелии ожидаются перебои в вещании ТВ и радио. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.
По данным РТПЦ, в разные дни недели сигнал будет пропадать в поселках Деревянка, Пиндуши, Паданы, Кривой Порог и Кубово. Полный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми отключениями электроэнергии, отметили специалисты. Фото: unsplash.com