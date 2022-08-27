27 августа 2022, 12:17
Общество

Проблемы с телевидением ожидаются в Карелии на следующей неделе

В РТПЦ опубликовали график перебоев в вещании

На неделе с 29 августа по 4 сентября в ряде населенных пунктов Карелии ожидаются перебои в вещании ТВ и радио. Об этом сообщили в Радиотелевизионном передающем центре РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели сигнал будет пропадать в поселках Деревянка, Пиндуши, Паданы, Кривой Порог и Кубово. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми отключениями электроэнергии, отметили специалисты. Фото: unsplash.com

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Метки: 
ртпц
телевидение
радио
Деревянка
Паданы
Пиндуши
новости Карелии