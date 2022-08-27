Автовокзал Петрозаводска объявил о возвращении важного рейса. Соответствующее сообщение появилось в официальном паблике учреждения в соцсети.

Так, с понедельника, 29 августа, будет возобновлено движение автобуса №528 сообщением Петрозаводск-Костомукша через Сегежу.

Автобусы будут ходить по понедельникам и средам. Они будут отправляться из карельской столицы в 21:30. Фото: unsplash.com