27 августа 2022, 10:21
Начало учебного года обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска
В столице Карелии работает горячая линия управления образования
Темой очередной открытой планерки в мэрии Петрозаводска станет начало нового учебного года. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.
Мероприятие начнется в городской администрации в понедельник в 10 утра. Трансляция планерки будет доступна в Интернете.
Любарский отметил, что в мэрии также расскажут горожанам о праздничной программе, запланированной на День знаний, и напомнил, что управление образования запустило горячую линию для родителей. Она работает по телефону 71-34-33 в будни с 10 до 17 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). Фото: unsplash.com