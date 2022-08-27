Начало учебного года обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

Темой очередной открытой планерки в мэрии Петрозаводска станет начало нового учебного года. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Мероприятие начнется в городской администрации в понедельник в 10 утра. Трансляция планерки будет доступна в Интернете.

Любарский отметил, что в мэрии также расскажут горожанам о праздничной программе, запланированной на День знаний, и напомнил, что управление образования запустило горячую линию для родителей. Она работает по телефону 71-34-33 в будни с 10 до 17 часов (с перерывом с 13 до 14 часов). Фото: unsplash.com