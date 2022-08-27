График отключений электричества в Карелии появился в Сети

На неделе с 29 августа по 4 сентября сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат ремонтные работы на объектах энергетики республики. В связи с этим в ряде районов ожидаются отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Так, в разные дни электроснабжение будет временно пропадать в населенных пунктах в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Сегежском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском и Пряжинском районах. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Жителей республики просят учитывать этот график при планировании своей недели. Фото: unsplash.com