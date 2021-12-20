Прививку от COVID-19 включили в национальный календарь

Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям. Туда вошла в том числе вакцинация от коронавируса. Документ размещен 20 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Прививку против ковида в первую очередь рекомендуют сделать людям старше 60 лет, а также работающим в сфере социального обслуживания, медицины, образования, страдающим хроническими заболеваниями, проживающим в городах с населением миллион человек и больше.

Вакцинацию подростков тоже внесли в календарь, она коснется несовершеннолетних 12-17 лет. Их будут прививать добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей либо законного представителя. // Фото: WiR_Pixs/Рixabay.com