Полицейские нашли тайник кассирши из Ачинска с двумя миллионами

Полицейские в Ачинске нашли часть похищенных кассиршей «Альфа-банка» денег. Она украла 23 миллиона рублей, во время обыска в гараже обнаружили два миллиона, сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Силовики нашли тайник у подозреваемой, в котором были два миллиона рублей, а кроме того, изъяли у нее и родных 180 рублей. Также у мужа кассирши изъяли иномарку, чтобы обеспечить возмещение ущерба.

Где остальные украденные миллионы, неизвестно. Кассирша уверяет, что отдала их неким мошенникам-шантажистам, но описать их внешность не может.

Напомним, о пропаже дочери заявила в начале декабря мама Анны Григорьевой. Вечером того же дня руководство банка, где работала женщина, заявило о похищении 23 миллионов рублей.

Женщина пришла с повинной через неделю, ее арестовали, потом задержали и мужа кассирши. Выяснилось, что у него почти 800 тысяч долгов. // Фото: Анна Григорьева / Instagram, видео: МВД Медиа|YouTube