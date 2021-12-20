В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко призвал сделать 31 декабря выходным днем для всех россиян. Он объяснил это URA.RU необходимостью готовиться к встрече Нового года.

Парламентарий пояснил, что лучше всего сделать выходной традиционным, ведь этот зимний праздник в России проходит в основном дома. Нужно заранее подготовить стол для гостей, для близких. Так что трудиться в этот день довольно сложно.

При этом Кравченко допустил, что 31 декабря сделают выходным. Но он признался, что достоверной информации об этом у него нет. // Фото: VisionPics/Pixabay.com